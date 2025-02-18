СМИ: Эр-Рияд хотел присутствия украинцев на переговорах, США и Россия были против

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман хотел, чтобы президент Владимир Зеленский был представлен во время переговоров между Россией и США, которые проходили в Эр-Рияде, но как американцы, так и россияне настаивали на том, чтобы они состоялись без украинцев.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленного собеседника, передает "Европейская правда".

Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

По словам собеседника агентства, Мухаммед ибн Салман хотел, чтобы Зеленский был представлен на переговорах, но и американцы, и россияне настаивали на том, что хотят встретиться без украинцев.

Он отметил, что правитель Саудовской Аравии планирует проинформировать украинского президента о роли королевства в созыве переговоров, а также о своих дискуссиях с российскими и американскими официальными лицами.

После того, как переговоры россиян и американцев завершились 18 февраля в Эр-Рияде, Зеленский объявил, что перенес свой визит в Саудовскую Аравию.

"Нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовскую Аравию. Для нас это было сюрпризом. Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию", – сказал тогда он и добавил, что визит состоится 10 марта.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации США и России договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.