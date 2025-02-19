Каллас предупредила о "российской ловушке" в дискуссии о миротворцах в Украине

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас предупредила, что дискуссия в Европе по поводу возможного развертывания миротворческих сил в Украине рискует попасть в "российскую ловушку".

Об этом она сказала в интервью Euractiv, пишет "Европейская правда".

Всего через день после экстренной встречи европейских лидеров в Париже Каллас предупредила, что попытки найти коалицию для миротворческой миссии преждевременны, поскольку россияне "не хотят мира".

"Опять же, если мы говорим о миротворцах, то мы попадаем в российскую ловушку, потому что они не хотят мира; мира нет. Если вы почитаете комментарии россиян, то они вполне довольны, они уже все выиграли", – сказала Каллас.

На уточняющий вопрос по поводу того, под каким мандатом могли бы работать такие силы, топ-дипломат ЕС сказала, что если дискуссия до этого дойдет – это обсудят, но сейчас это не тот этап.

До этих дискуссий, по ее словам, Европа должна сосредоточиться на том, чтобы поставить Украину в такое положение, когда она будет "способна сказать „нет" плохой сделке", и что "чем сильнее она будет на поле боя – тем сильнее она будет за столом переговоров".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за идею отправки европейских войск в Украину, но подчеркнул, что это может произойти только в очень ограниченном масштабе и вдали от зон конфликта.

Тем временем британское издание The Times сообщило, что Великобритания рассматривает возможность отправить в Украину истребители Typhoon для осуществления миссии по воздушному патрулированию.

Как считает британская сторона, такой шаг мог бы помочь избежать размещения большого количества войск на украинской территории.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.