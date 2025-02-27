Мерц рассказал о своей встрече с Макроном

Вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц накануне совершил неожиданный визит в Париж, чтобы говорить с президентом Эмманюэлем Макроном о европейской безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Ожидалось, что во время визита будут обсуждаться недавние изменения в политике США относительно войны в Украине, а также вопросы европейской безопасности.

Поздно вечером в среду Мерц опубликовал в социальных сетях фотографию себя и Макрона, поблагодарив французского президента за его "дружбу" и "доверие к немецко-французским отношениям".

"Вместе наши страны могут достичь великих вещей для Европы", – написал Мерц в Instagram.

В Елисейском дворце сообщили, что Макрон и Мерц имели рабочий ужин, но других подробностей встречи не предоставили.

По данным СМИ, встреча длилась около трех часов.

Ранее в среду Макрон проинформировал европейских лидеров о своих недавних дискуссиях с Трампом, которые касались торговых отношений между США и ЕС, будущего НАТО и вызовов безопасности в Восточной Европе.

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