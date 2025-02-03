Дуда: Польша будет поддерживать Украину, но для этого не обязательно разворачивать войска

Президент Польши Анджей Дуда заверил в поддержке Украины в будущем, однако подчеркнул, что Польше не обязательно разворачивать собственные войска.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, пишет "Европейская правда".

В интервью газете Дуда поддержал скептицизм премьер-министра Польши Дональда Туска по отправке войск в Украину как части западных сил, развернутых для обеспечения выполнения любого мирного соглашения.

По его словам, Польша "постоянно помогает" Украине, поставляя оружие, а также служа логистическим центром для военной и гуманитарной помощи.

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В то же время, по его мнению, Польша является "наиболее уязвимой к потенциальным российским атакам".

"Мы будем помогать Украине и в будущем, потому что это необходимо. Мы не обязательно должны разворачивать там наши войска", – подчеркнул он.

Также Дуда считает, что если администрация американского президента Дональда Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России – "в интересах Украины было бы, чтобы Польша также была там".

"Если мы посмотрим на возрожденный российский империализм, то в этом конкретном случае польские и украинские интересы совпадают", – подытожил польский президент.

22 января президент Владимир Зеленский заявил в интервью Bloomberg News, что любые эффективные миротворческие силы должны включать американские войска, поскольку только военной поддержки Европы будет недостаточно для сдерживания главы Кремля Владимира Путина.

Он также говорил, что в рамках миротворческой миссии на украинской территории должно быть размещено не менее 200 тысяч военнослужащих.

Недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что Лондон готов сыграть "полную роль" в возможной миротворческой деятельности в Украине, хотя пока не видит такой перспективы.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил отправку миротворцев в Украину после войны с Россией и объяснил это тем, что "в рамках НАТО должно быть большее распределение бремени и диверсификация".