Комитет Сената поддержал назначение скандальной Габбард главой разведки США

Комитет Сената США по вопросам разведки во вторник проголосовал в поддержку кандидатуры Дональда Трампа на должность директора Национальной разведки – Тульси Габбард.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

В поддержку кандидатуры Габбард высказались девять из 17 членов профильного комитета Сената. Теперь за назначение директора Национальной разведки США будут голосовать все сенаторы.

На прошлой неделе во время слушаний Габбард была вынуждена отвечать на вопросы сенаторов относительно своих предыдущих противоречивых заявлений.

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Больше всего ей пришлось объяснять позицию относительно Эдварда Сноудена – разоблачителя Агентства нацбезопасности США, который опубликовал данные о шпионской программе PRISM. Ранее Габбард выступала за помилование Сноудена, но на слушаниях изменила свое мнение.

Габбард также скандально известна тем, что встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом, критиковала ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, а также называла политику США в отношении Украины "вторым Афганистаном".

На слушаниях она сказала, что не является "марионеткой Путина" или Асада и сохраняет верность Штатам, а по ликвидации Сулеймани заявила, что изменила свое мнение и оно было правильным.

Пока неизвестно, найдутся ли в Сенате США голоса на назначение Габбард – для этого нужно, чтобы не более трех республиканских сенаторов проголосовали против ее кандидатуры.

На посту директора Национальной разведки США Тульси Габбард будет контролировать 18 разведывательных служб с бюджетом около 100 миллиардов долларов и служить главным советником Трампа по вопросам разведки.

СМИ ранее сообщали, что американское разведывательное сообщество и их европейские коллеги выражают беспокойство из-за номинирования Габбард.