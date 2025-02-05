Совет Европы назначил специального посланника генсека СЕ по вопросам положения детей в Украине

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе назначил экс-главу МИД Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир своим специальным посланником по вопросам положения детей в Украине.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Спецпосланница будет повышать осведомленность о вызовах, с которыми сталкиваются дети Украины, а также о стандартах и инициативах Совета Европы по их поддержке, способствовать международному сотрудничеству и обеспечению внутренней координации, в том числе с Реестром убытков, причиненных в результате агрессии Российской Федерации против Украины, и Консультативной группой по вопросам детей Украины.

Тордіс Кольбрун Рейкфйорд Гільфадоттір

Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадлоттир

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"Судьба детей Украины остается приоритетом для Совета Европы – и для меня лично", – сказал Берсе.

Он напомнил, что с начала захватнической войны Российской Федерации против Украины почти три года назад миллионы детей были вынуждены покинуть Украину, а тысячи были незаконно депортированы в Россию или на территории, которые она временно контролирует или оккупирует.

"Те, кто остался в Украине, продолжают сильно страдать от продолжающейся войны. То, что я увидел в Украине в декабре прошлого года, и все, что я услышал после вступления в должность, лишь укрепило мою решимость обеспечить как можно более сильную защиту украинских детей – как в Украине, так и во всех государствах-членах Совета Европы.

Именно поэтому сегодняшнее назначение Специального посланника является таким важным", – подчеркнул генсек Совета Европы.

Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадлоттир имеет богатый опыт в сфере международной политики и права. До декабря 2024 года она занимала несколько министерских должностей в правительстве Исландии и, в частности, была министром иностранных дел во время председательства Исландии в Комитете министров Совета Европы в 2023 году.

"Я благодарна и считаю честью, что мне доверили роль специального посланника генерального секретаря Совета Европы по вопросам положения детей в Украине.

Я с нетерпением жду поддержки важной работы Генерального секретаря по этому вопросу и сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в обеспечение и защиту прав детей Украины и служить более широкому делу ее народа", – сказала Гильфадоттир. "Наш коллективный долг – поддержать тех детей, которые больше всего пострадали от полномасштабного вторжения России".

Напомним, 19 ноября Соединенное Королевство объявило ограничительные меры против ряда лиц, причастных к принудительному вывозу Россией и "перевоспитанию" украинских детей с захваченных территорий.

В 2023 году Европарламент утвердил решение с призывом к Международному уголовному суду выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за депортацию украинских детей.