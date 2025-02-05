СМИ: Массовый вандализм автомобилей в Германии "экоактивистами" является предвыборной операцией РФ

Сотни случаев вандализма авто в Германии с экологическими лозунгами, вероятно, является спецоперацией России в попытке расшатать немецкое общество перед выборами и ухудшить рейтинги "Зеленых".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале-расследовании Spiegel.

С декабря по всей территории страны произошли многочисленные случаи, когда неизвестные лица задули монтажной пеной выхлопные трубы припаркованных авто и оставили на них наклейки с лозунгом "Нужно быть зеленее" и портретом сопредседателя "Зеленых" Роберта Хабека.

На первый взгляд, эти акции – всего более 270 случаев в Берлине, Бранденбурге, Баварии, земле Баден-Вюртемберг – выглядели как выходки радикальных экоактивистов.

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Случаи вандализма привели к гневным комментариям под сообщениями Хабека в Facebook – кто-то начал обвинять в этом непосредственно партию и призывать к "решительной реакции".

Журналисты Spiegel из общения со своими источниками, причастными к расследованию, выяснили, что, вероятно, речь идет о гибридной операции российских спецслужб перед досрочными выборами с целью рассорить между собой различные группы общества и настроить общественное мнение против "Зеленых" и Хабека.

В декабре полиция случайно остановила для проверки исполнителей одной такой акции – молодых парней-граждан Германии, Сербии и БиГ, имевших при себе соответствующее строительное оборудование – и отпустила, еще не зная в то время о поврежденных машинах. Когда о вандализме стало известно, "пазл сложился" и их определили подозреваемыми.

Выяснилось, что всех троих завербовали через один из мессенджеров и заказали акции вандализма против авто с "зеленым" следом. За это им пообещали несколько тысяч евро.

Если подозрения следствия укрепятся, это будет соответствовать опасениям немецкой контрразведки о попытках России повлиять на федеральные выборы 23 февраля.

Федеральный офис по защите конституции уже давно предупреждает о риске внешнего вмешательства в выборы и отмечал, что Россия имеет "пожалуй, самый большой и очевидный интерес в том, чтобы повлиять на выборы".

В кругах экспертов по безопасности все чаще говорят о том, что российские спецслужбы вероятно используют для гибридных операций влияния в Европе, от провокационных граффити до мелких диверсий, не настоящих шпионов, а завербованных "агентов низового уровня" – часто молодых людей со склонностью к криминалу.

Напомним, последние опросы показали, что партия Шольца нарастила поддержку после нарушения Мерцем "табу" относительно голосования совместно с ультраправыми.

Тем временем норвежские спецслужбы предупреждают о возможных российских диверсиях в 2025 году.