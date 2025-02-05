Премьер Франции пережил вотум недоверия

Национальная ассамблея Франции отклонила предложение левых депутатов об объявлении вотума недоверия правительству во главе с Франсуа Байру, который принял бюджет по спецпроцедуре в обход парламента.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Поданное крайне левыми из "Непокоренной Франции" предложение о вотуме недоверия правительству из-за принятого бюджета на 2025 год собрало только 128 голосов при минимально необходимых 288.

Результат голосования был ожидаем, поскольку накануне Социалистическая партия и ультраправое "Национальное объединение" заявили, что не поддержат вотум недоверия.

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До конца дня Национальная ассамблея должна также рассмотреть второй вотум недоверия от "Непокоренной Франции", поданный из-за принятия в обход парламента законопроекта о бюджете социального обеспечения.

На такой шаг Байру пошел после того, как компромиссный текст бюджета на 2025 год не получал поддержки в зале.

Если голосование за вотум недоверия французскому правительству провалятся, бюджетное законодательство будет считаться окончательно принятым Нацассамблеей и пойдет на рассмотрение Сената уже завтра, 6 февраля.

Неспособность Франции согласовать бюджет на 2025 год на фоне смены правительства отпугнула инвесторов и подорвала доверие бизнеса и населения.

Предшественник Байру на посту Мишель Барнье, который также применил спецпроцедуру для утверждения бюджета, не смог пережить вотум недоверия и ушел в отставку, проработав рекордно короткий срок на посту премьер-министра Франции.