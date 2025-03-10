Рубио рассказал о "шоке" от ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что был "шокирован" от перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме 28 февраля.

Об этом он сказал журналистам во время поездки в Саудовскую Аравию 10 марта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Рубио сказал, что во время встречи в Овальном кабинете 28 февраля "все пошло не так, как предполагалось".

"Мы объясняли им (украинцам. – Ред.) нашу позицию. Мы очень хотели провести переговоры... Я был шокирован тем, что происходило, потому что это было полной противоположностью всему, о чем мы говорили заранее", – добавил он.

Госсекретарь отметил, что "не мог поверить в то, что видел" во время встречи в Овальном кабинете.

"Я думал, что этого не может быть, но это было на самом деле. Но мы должны двигаться дальше", – считает Рубио.

После перепалки с участием Трампа, Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса Вашингтон поставил на паузу военную помощь Украине и ограничил обмен разведданными.

По данным СМИ, Британия консультирует Украину по ведению переговоров с Соединенными Штатами накануне встречи между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии на этой неделе.