WSJ: у Трампа и Си планируют саммит на июнь 2025 года

Вашингтон и Пекин начали обсуждение потенциального саммита двух государств, который должен состояться в июне 2025 года.

Об этом газета The Wall Street Journal узнала от информированных источников, пишет "Европейская правда".

По данным WSJ, заинтересованность во встрече Дональд Трамп и Си Цзиньпин выражали через своих представителей еще после победы первого на выборах президента США в ноябре 2024 года.

Источники газеты добавляют, что обсуждения находятся на ранней стадии и конкретных договоренностей по саммиту нет.

В то время как американская сторона предложила США в качестве места встречи Трампа и Си, Пекин проявил большую заинтересованность в том, чтобы Трамп приехал на саммит в КНР, говорится в материале.

Источники в Белом доме говорят WSJ, что Трамп не спешит вести переговоры с Си из-за экономической силы США, но рассчитывает на их личные отношения для смягчения последствий действия торговых тарифов.

Отметим, что в июне, когда может состояться саммит США и Китая, оба лидера празднуют свой день рождения: Си родился 15 июня 1953 года, а Трамп – 14 июня 1946 года.

В прошлом месяце министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин готов ответить на любые дальнейшие односторонние санкции США, назвав такие шаги формой "травли".