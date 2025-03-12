США после проверки возобновили военную помощь странам Балтии

Государственный департамент США после проверки возобновил программы военной помощи странам Балтии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Новая администрация США заморозила всю иностранную помощь на время проведения оценки.

"Госдепартамент США возобновил программу военного фонда, в рамках которой Литва закупает военную технику и снаряжение, а также международную студенческую программу, в рамках которой ежегодно в США обучается около 10 литовских офицеров", – рассказала посол Литвы в США Аудра Плепите.

Стоимость программ составляет несколько десятков миллионов евро в год, и они не связаны напрямую с поддержкой, которую предоставляет Пентагон, или развертыванием американских войск.

Также стоит отметить, что по итогам украинско-американских переговоров в саудовской Джидде США отменили паузу в обмене разведывательными данными с Украиной и возобновят поставки военной помощи.

Впоследствии директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила, что пауза в обмене разведывательными данными с Украиной прекратилась.

А в Польше сообщили, что поставки американского оружия Украине через хаб в польском Жешуве возобновились.