Рубио объяснил позицию США относительно участия Европы в "мирных переговорах"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Европы в будущих переговорах о "мире" в Украине связано с введением ими санкций против России.

Об этом он сказал журналистам во время пребывания в Ирландии 12 марта, сообщает "Европейская правда".

Рубио попросили прокомментировать упоминание в совместном заявлении Украины и США по итогам переговоров в Саудовской Аравии о том, что, по мнению Киева, "европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс".

"Европейцы ввели ряд санкций против Российской Федерации, и, в моем представлении, на любых переговорах... с россиянами будет подниматься вопрос европейских санкций, которые были наложены на них", – пояснил он.

Госсекретарь добавил, что, по его мнению, для достижения мира в Украине "европейцы должны будут принять определенное решение о том, что они собираются делать с этими санкциями и так далее".

"Вот почему я считаю, что они должны быть обязательно вовлечены в этом плане", – отметил Рубио.

Также, указал он, участие европейцев в переговорах может быть связано с будущими гарантиями безопасности для Украины.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

Европейские государства поддержали договоренности в Джидде и заявил, что решение теперь за Россией.