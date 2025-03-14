Welt: советники по безопасности Британии, Германии и Франции едут в США

Советники по вопросам безопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции отправились в Вашингтон с неанонсированным визитом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнал Welt.

По информации Welt, советник по безопасности канцлера Германии Йенс Пльотнер вместе с британским и французским коллегами – Джонатаном Пауэллом и Эмманюэлем Бонном – 14 марта отправился в США.

Они, как ожидается, встретятся в Белом доме с Майком Волцом, советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности.

Не анонсированная ранее поездка была организована в кратчайшие сроки, говорится в материале Welt, и происходит на фоне невовлеченности Европы к переговорам о "прекращении войны" в Украине.

Напомним, на этой неделе представители Украины и США провели переговоры в Саудовской Аравии и согласились на 30-дневное прекращение огня при условии согласия со стороны России.

После этого посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился в Москве с российским правителем Владимиром Путиным. Эти переговоры Трамп описал как "хорошие и продуктивные".

В США ранее говорили, что вовлеченность Европы в переговоры о завершении российской войны против Украины связана с санкциями, которые она ввела против Москвы.