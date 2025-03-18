Рютте "полностью верит" в возможность Трампа достичь мирного соглашения по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "полностью верит" в способность американского президента Дональда Трампа достичь долговременного мирного соглашения по Украине.

Об этом он заявил в комментарии CNN накануне запланированного на вторник, 18 марта, разговора Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, пишет "Европейская правда".

Рютте заявил, что "полностью верит" в способность Трампа достичь долговременного мирного соглашения, а также подчеркнул, что считает "замечательным" то, что представители Украины и США согласовали предложение о прекращении огня на встрече в Саудовской Аравии на прошлой неделе.

Генсек НАТО подчеркнул также, что не считает, что Трамп слишком доверяет Путину.

"Он очень хорошо знает президента Путина с его первого срока. Поэтому он знает, как он должен убедиться, что он сможет заключить сделку. Я полностью в это верю", – сказал он.

Напомним, 18 марта Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

В Белом доме утверждают, что президент США "полон решимости " заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.

А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мира в Украине "нужно еще много работать", хотя, убежден он, "мы стали ближе" к нему, чем "были две недели назад".