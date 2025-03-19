CNN: Пентагон планирует сокращения армейского командования, они затронут Европу

Пентагон рассматривает возможность сокращений в высшем эшелоне американской армии, что в частности предусматривает объединение командований на Европейском театре военных действий.

Об этом стало известно телеканалу CNN, пишет "Европейская правда".

Документ, который оказался в распоряжении CNN, содержит планы, которые Пентагон обсуждает в рамках усилий по сокращению оборонного бюджета.

Среди них – слияние Европейского и Африканского командований в единое командование, которое будет базироваться в немецком Штутгарте, и объединение Северного и Южного командований США в единое командование AMERICOM.

В документе, который цитирует CNN, указывается, что объединение командований может представлять определенный риск и создать "увеличенный объем контроля и операций для командующего", а закрытие командований будет иметь "политические риски".

В то же время это может сэкономить Пентагону около 330 миллионов долларов в течение пяти лет, говорится в документе.

Другой вариант сокращения расходов – остановить запланированное расширение американских сил в Японии, что может сэкономить около 1,1 миллиарда долларов, но также может создать "политический риск" для США в Японии и уменьшить сферу командования и управления в Тихоокеанском регионе, передает CNN.

Среди других предложений – сокращение в Объединенном комитете начальников штабов и перевод его персонала, и ликвидация Объединенного центра информационных операций, созданного в 2005 году для помощи в проведении информационных операций американской армии.

В последние недели Пентагон сосредоточился на сокращении большого количества гражданских служащих с тем, чтобы сократить в целом 5-8% гражданского персонала ведомства.

Это часть усилий администрации Дональда Трампа по оптимизации государственного аппарата и сокращению ненужных, по ее мнению, расходов.