В Минэнерго США говорят, что Вашингтон может взять на себя управление украинскими АЭС
Министр энергетики США Крис Райт утверждает, что Соединенные Штаты могут взять на себя управление украинскими атомными электростанциями, если это поможет завершить российско-украинскую войну.
Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News, пишет "Европейская правда".
Отвечая на вопрос о возможном участии США в управлении украинской атомной энергетикой для завершения войны, Райт заявил, что "нет проблем, мы можем это сделать".
"Я не думаю, что это требует присутствия на местах, но я оставлю внешнюю политику президенту Трампу и госсекретарю Рубио. Я знаю, что они работают не покладая рук", – сказал Райт.
Ранее Белый дом заявлял, что имеет особую заинтересованность в обсуждении судьбы Запорожской атомной электростанции, которая расположена на оккупированной Россией украинской территории.
Во время разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа 19 марта поднимался вопрос украинских атомных электростанций и их возможного управления со стороны США.
В тот же день Зеленский сообщил, что в разговоре с Трампом обсудил возможность помощи США в восстановлении Запорожской АЭС.