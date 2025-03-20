В парламенте Турции обвинили Эрдогана в тирании после задержания лидера оппозиции

В главной оппозиционной силе Турции Республиканской народной партии (РНП) назвали президента Реджепа Тайипа Эрдогана "трусом" из-за задержания его ключевого политического соперника, мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Заместитель председателя парламентской группы РНП Али Махир Башарир, обвинил президента Турции в попытке перейти от демократии к "автократии" с помощью "грязных судебных решений".

"Я обращаюсь к одному человеку. Вы пойдете на дно вместе со своей тиранией...Вы – трус!", – сказал он.

Имамоглу был задержан в связи с коррупционными обвинениями. Перед задержанием Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

После этого в Турции вспыхнули массовые протесты, а власти сообщили, что в стране задержали 37 человек, обвиняемых в "провокационных" постах в поддержку Имамоглу.

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