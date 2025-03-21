Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия должна отказаться от военной помощи от КНДР и Ирана, если ее "беспокоит" западная помощь Украине во время возможного перемирия.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Глава польского МИД высказался по поводу требования хозяина Кремля Владимира Путина об "остановке принудительной мобилизации в Украине и перевооружении ВСУ" для прекращения огня.

По его мнению, если помощь Украине беспокоит Россию – она могла бы "взять на себя инициативу" и отказаться от военной помощи от Северной Кореи и Ирана.

"Если Россия обеспокоена иностранными военными поставками во время предложенного перемирия с Украиной, она могла бы взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских боеприпасов", – заявил Сикорский.

Отметим, такое требование Путина отвергло уже несколько стран. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что продолжат оказывать Украине военную помощь.

Такую же позицию высказали и в Великобритании.

Отметим, что американский президент Дональд Трамп заявил, что во время его телефонного разговора с Путиным они не обсуждали тему помощи Украине.