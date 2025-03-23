Сибига: террор России против гражданских подрывает мирные усилия США и других партнеров

Глава МИД Андрей Сибига на фоне ночной атаки РФ на Киев, а также предыдущих ударов по Кропивницкому, Запорожью и Одессе заявил, что такое поведение Кремля подрывает мирные усилия США.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

В результате ночной атаки на Киев по меньшей мере три человека погибли, в том числе отец и его пятилетняя дочь, еще восемь получили ранения.

Сибига напомнил, что это произошло после аналогичных нападений в Кропивницком, Запорожье, Одессе и других городах в течение последних дней.

"Систематический и целенаправленный террор России против гражданского населения противоречит ее собственным заявлениям о мире и подрывает мирные усилия США и других партнеров", – подчеркнул министр.

По его словам, Украина нуждается в дополнительных возможностях противовоздушной обороны для защиты своего народа от российского террора и усиления давления на агрессора с целью прекращения войны.

Ранее посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова осудила российские удары и заявила, что это свидетельствует о том, как выглядит мир, обещанный Кремлем.

А президент Чехии Петр Павел посетил Одессу в день, когда войска России массированно атаковали город дронами.

Впоследствии он сказал, что проведение таких масштабных атак в тот момент, когда начинаются переговоры о прекращении огня и возможном мирном соглашении, не свидетельствует о том, что российская сторона серьезно на это настроена.