После свержения режима Асада в свои дома вернулись более миллиона сирийцев

После свержения сирийского диктатора Башара Асада, с 2025 года в свои дома вернулось примерно 1,2 млн сирийцев.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные Международной организации по миграции, пишет "Европейская правда".

По прогнозам ООН, до конца года это количество может достичь 3,5 млн.

Как отмечается, среди вернувшихся насчитывается 885 тысяч внутренне перемещённых лиц и 302 тысячи беженцев.

Половина сирийцев, вернувшихся из-за границы, приехали из Ливана, 22% – из Турции, 13% – из Ирака, более четверти людей проживают в поврежденных или недостроенных домах.

Как отметили в отчете, ранее режим Асада обещал обеспечить "безопасное возвращение", но многие сирийцы столкнулись с арестами или были принудительно призваны в армию.

ООН и гуманитарные организации предупреждают, что вернувшиеся сирийцы сталкиваются с трудностями в адаптации из-за недостатка необходимых услуг, рисков безопасности и проблем с документами.

В стране до сих пор остается около 7 млн переселенцев, а экономическая ситуация затрудняет оказание помощи из-за нехватки финансов, отсутствия электроэнергии и недостатка ресурсов.

По состоянию на середину марта собрали 12,5% от запланированных $1,25 млрд для помощи Сирии.

Эти средства планируют направить на обеспечение жильем, товарами первой необходимости, чистой водой, санитарией, продуктами питания и поддержку сельского хозяйства.

Напомним, в январе ЕС согласился снять санкции с нескольких ключевых секторов сирийской экономики.

17 марта Германия пообещала выделить еще 300 млн евро на помощь сирийцам через Организацию Объединенных Наций.

В тот же день участники девятой конференции по вопросам Сирии пообещали выделить в общей сложности 5,8 млрд евро на поддержку страны.