С начала протестов против ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу турецкие правоохранители задержали уже более 1400 человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении министра внутренних дел Турции Али Ерликая.

По словам Ерликая, "во время незаконных демонстраций с 19 марта 2025 года были задержаны 1418 подозреваемых", из них почти тысяча еще находится под стражей.

"Никаких уступок тем, кто пытается терроризировать улицы, атаковать наши национальные и духовные ценности и наших полицейских, не будет", – подчеркнул глава турецкого МВД.

Напомним, турецкие правоохранители задержали по одному из уголовных дел мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который представляет оппозиционную Республиканскую народную партию, позже его взяли под стражу.

Преследование Имамоглу привело к массовым протестам в стране, несмотря на запрет властей на их проведение. Между тем Республиканская народная партия утвердила выдвижение Имамоглу кандидатом в президенты.

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