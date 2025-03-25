Зеленский: один из пунктов договоренностей РФ и США является ослаблением антироссийских санкций

Украина считает согласие США помочь России с доступом ее сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок ослаблением антироссийских санкций.

Об этом во время общения с журналистами во вторник сообщил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

Отметим, пункт о такой помощи России со стороны США содержится в заявлении Соединенных Штатов после переговоров американской стороны с российской в Саудовской Аравии. В частности, в заявлении отмечается, что США "помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений".

После переговоров США с Украиной и отдельно с Россией в Эр-Рияде американская администрация выпустила два почти идентичных заявления – за исключением пятого пункта, посвященного российской агропродукции и удобрениям. В заявлении по переговорам с Украиной этот пункт отсутствует.

Президент Зеленский объяснил, что заявления отличаются, поскольку Украина не могла согласиться на такую уступку России. "Этого в адженде до встречи не было. Русские, насколько нам известно, подняли вопрос о помощи американской стороны русским по транспортировке их агропродукции... Мы на это не пошли, чтобы это было в нашем общем документе", – сказал глава государства.

Он добавил, что это "ослабление позиций и ослабление санкций". В то же время президент отметил, что Украина не знает деталей этого пункта, поскольку украинские представители не присутствовали на американо-российской встрече.

"Умеров со мной связывался. Я сказал, что это не является обсуждением безусловного прекращения огня, даже частичного прекращения огня – в небе, на море – по снятию тех или иных преград для русских по агропродукции", – сказал Зеленский.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии делегации США, Украины и России 25 марта договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

Впрочем, глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что для внедрения этих договоренностей нужны дополнительные технические консультации.