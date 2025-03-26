В Германии предостерегают: Путин не должен ослепить Запад в переговорах о перемирии

Министр иностранных дел Германии, которая завершает работу в должности, – Анналена Бербок – приветствовала посреднические усилия США между Россией и Украиной, но предостерегла от введения в заблуждение главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом она заявила в кулуарах климатической конференции в Берлине в среду, 26 марта, цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

Бербок заявила, что настоящий диалог не может состояться, когда прекращение огня постоянно связано с новыми требованиями и уступками.

"Также хорошо, что Соединенные Штаты пытаются взять на себя роль посредника. В то же время, мы не должны обманывать себя, и, прежде всего, мы не должны позволить российскому президенту ослепить нас", – подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Германии.

Напомним, по данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США в Эр-Рияде 24 марта продолжалась 12 часов с перерывами.

В Кремле говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

Во вторник, 25 марта, в Саудовской Аравии состоялась новая встреча украинской и американской команд по перемирию между Киевом и Москвой.

Поэтому стало известно, что делегация США по итогам переговоров с украинскими и российскими в Саудовской Аравии договорились работать над перемирием в Черном море и запретом ударов по энергетической инфраструктуре.

Американский президент Дональд Трамп предположил, что глава Кремля может "медлить " в вопросе договоренностей о перемирии с Украиной.