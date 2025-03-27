В Германии раскритиковали пошлины Трампа и призвали к срочным переговорам с США

Министр экономики Германии Роберт Хабек и автомобильная ассоциация страны раскритиковали недавно объявленные американским президентом Дональдом Трампом 25% пошлины на импорт автомобилей и призвали к срочным переговорам.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, акции Volkswagen, наиболее уязвимого среди немецких автопроизводителей к тарифам из-за большой базы поставок в Мексике и отсутствия производства в США для брендов Audi и Porsche, упали на 5,1% на предыдущих торгах.

Акции других автопроизводителей, включая Mercedes-Benz, BMW и Daimler Truck, упали примерно на 3,5%, а акции поставщика автомобилей Continental – на 2,9%.

"ЕС должен дать твердый ответ на тарифы – должно быть понятно, что мы не отступим перед лицом США", – заявил Хабек.

Немецкое автомобильное лобби VDA, в свою очередь, назвало новые пошлины "смертельным сигналом" для свободной, основанной на правилах торговли, предупредив, что они нанесут ущерб компаниям, а также глобальным цепочкам поставок.

"Немецкая автомобильная промышленность призывает к немедленным переговорам между США и ЕС по двустороннему соглашению", – заявил президент VDA Хильдегард Мюллер.

Напомним, Трамп подтвердил, что со 2 апреля введет тарифы в размере 25% на импорт автомобилей, чтобы стимулировать внутреннее производство.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет защищать свои интересы на фоне пошлин Трампа на автомобили. Премьер Канады также пообещал ответ.

В ответ на это Трамп пригрозил Канаде и ЕС еще большими тарифами, если они будут скоординировано реагировать на его торговую войну.