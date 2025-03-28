Партия Орбана отстает от главных оппонентов на 5 процентных пунктов

Партия "Тиса" во главе с венгерским оппозиционным политиком Петером Мадяром опередила партию венгерского премьера Виктора Орбана на 5 процентных пунктов среди избирателей, которые определились со своим выбором.

Об этом свидетельствует опрос, опубликованный в пятницу исследовательским институтом ZRI Závecz, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Среди всего населения, имеющего право голоса, партию "Тиса" поддерживают 29%, а "Фидес" – 26%.

Среди избирателей, которые уверены, что будут участвовать в выборах и определились с партией, "Тиса" имеет 40%, а "Фидес" – 35%.

К марту "Тиса" смогла увеличить свою базу голосов на 300 тысяч, а "Фидес" – на 100 тысяч по сравнению с ноябрем прошлого года.

Этот результат означает, что электоральная база обеих партий сейчас превышает 2 миллиона человек.

В опросе с 16 по 25 марта приняли участие 1000 человек.

Партия "Тиса", которую Мадьяр создал за несколько недель до выборов в Европейский парламент в июне, стремительно нарастила рейтинг и стала крупнейшей оппозиционной в Венгрии.

Следующие очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся не раньше 2026 года.

Недавно Мадьяр заявил, что Украина не имеет никаких шансов стать членом ЕС "в ближайшие несколько десятилетий".

Больше о том, кто такой Петер Мадьяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.