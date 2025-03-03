В ЕС изучают способы помочь Украине заменить Starlink Маска

Европейская комиссия выясняет, как она может помочь Украине в обеспечении спутниковой связи на фоне сообщений о возможном прекращении миллиардером Илоном Маском доступа Украины к сети Starlink.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Космические системы связи являются критически важным инструментом для Украины, но остается непонятным, продолжит ли Илон Маск предлагать Starlink в условиях войны.

В прошлом году Украина заявила, что в стране работает около 42 000 терминалов Starlink; около половины из них финансируются Польшей.

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье заявил, что Киев уже "выразил заинтересованность" в том, как он может использовать Govsatcom – объединенную сеть существующих национальных правительственных спутниковых систем ЕС – и IRIS², новое созвездие, которое должно заработать только в 2030-х годах.

"Комиссия будет продолжать свои контакты с Украиной в этом направлении", – сказал Ренье.

На прошлой неделе французский депутат Европарламента от группы Renew Кристоф Грудлер в письме к исполнительной власти ЕС призвал ее срочно "оценить все возможные альтернативные спутниковые решения, которые ЕС может предложить Украине" вместо Starlink.

Грудлер сказал, что ускорение развертывания Govsatcom в этом году за счет пропуска процесса сертификации может стать временным решением, пока разрабатывается IRIS². Ренье сказал, что система предложит Киеву "предварительные государственные услуги", не уточнив, что это будет на практике, или как скоро она может быть введена в эксплуатацию.

Другими вариантами являются использование коммерческих мощностей спутников Eutelsat, Hispasat или SES, которые уже находятся на геостационарной орбите, или созвездия OneWeb.

В конце февраля вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский подтвердил, что Варшава и дальше будет поддерживать в Украине спутниковую связь Starlink.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что намеки от США на возможность отключения в Украине терминалов спутниковой интернет-системы Starlink не поступали, однако к этому нужно готовиться.