WP: в Европе сомневаются в возможности длительного прекращения огня в ближайшее время

Многие в Европе сомневаются в том, что длительное прекращение огня в Украине может быть достигнуто в ближайшее время.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Как говорится в публикации, европейские чиновники обвиняют лидера России Владимира Путина в том, что он медлит с прекращением огня, чтобы добиться уступок и вбить глубокий клин между Европой и администрацией Трампа.

Европа контролирует санкции, которые Россия хочет отменить, и которые исключают РФ из международной платежной системы SWIFT со штаб-квартирой в Бельгии. Впрочем, европейские лидеры пока остаются непреклонными. Как сказал один один чиновник, если Кремль хочет говорить о санкциях, "всем придется говорить с нами".

В то же время дипломаты остерегаются, чтобы из-за такой позиции европейцев не обвинили в блокировании мирных переговоров. Это может поставить Европу и США на путь столкновения в то время, как они уже конфликтуют по вопросам торговли и обороны.

Сейчас европейские лидеры обратились к любимой мантре Трампа "мир с позиции силы". Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что это не означает "начинать с отмены санкций". Он сказал, что они продолжат "доносить наше видение" в диалоге с Соединенными Штатами, и что "мы должны быть в состоянии защитить наши интересы".

В то же время, многие в Европе сомневаются, что длительное прекращение огня будет достигнуто в ближайшее время, сказал неназванный европейский чиновник. А некоторые дипломаты описывают европейские планы, в том числе по отправке войск в Украину, как упражнение по подготовке и использованию рычагов влияния.

Европейские чиновники признают, что ослабление санкций будет частью переговоров, хотя, по их мнению, сначала должно произойти временное прекращение огня. Только после этого переговоры могут вернуться к таким вопросам, как санкции.

Напомним, по итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились о запрете ударов по энергообъектам, однако эта договоренность на практике не действует. Россия продолжает атаковать украинскую энергоинфраструктуру.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовит доказательства нарушения Россией режима тишины в энергетике и предоставит их Соединенным Штатам, ожидая соответствующей реакции.