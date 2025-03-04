Макрон пригласил Орбана обсудить Украину накануне ключевого саммита ЕС

В среду премьер-министр Виктор Орбан проведет переговоры с президентом Франции в Париже по приглашению Эмманюэля Макрона, они пройдут накануне важного саммита ЕС по обороне.

Об этом венгерскому информационному агентству MTI сообщили в департаменте коммуникаций премьер-министра, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Главной темой переговоров Макрона и Орбана будет война между Россией и Украиной.

Как известно, в воскресенье лидеры или дипломатические представители 18 стран встретились в Лондоне под руководством премьер-министра Великобритании и президента Франции Макрона, чтобы обсудить вопросы безопасности ЕС. Это произошло после ожесточенной словесной перепалки между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в пятницу и последующим сообщением о том, что Америка прекратит военную помощь Украине.

Премьер-министр Венгрии не присутствовал на воскресной встрече. Позже Орбан заявил, что Лондон решил продолжать войну в Украине.

Европейские лидеры отреагировали на новость о приостановлении военной помощи Украине тем, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ReArm Europe, которая может мобилизовать до 800 млрд евро на оборону.

6 марта лидеры ЕС соберутся на саммит, посвященный укреплению обороны Европы.

Накануне этого саммита Венгрия пригрозила заблокировать включение упоминания о поддержке Украины в его итоговое заявление.

Правительство Венгрии поддержало решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановлении всей военной помощи Украине.