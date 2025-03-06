Госсекретарь США видит готовность Кремля говорить о мире и проблему в позиции Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что из взаимодействий с Россией американская сторона получила впечатление, что в Кремле готовы обсуждать условия завершения российско-украинской войны, тогда как Украина ведет себя так, будто "не заинтересована в мире".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире Fox News, транскрипт которого опубликовала и пресс-служба Госдепа.

Рубио спросили, какое его впечатление после переговоров с россиянами относительно их готовности начинать переговорный процесс для завершения российско-украинской войны.

"Мы встречались с ними две недели назад, и суть нашей встречи была очень проста – вы заинтересованы говорить о завершении этой войны или нет? Потому что нельзя как-то существенно изменить наши отношения до тех пор, пока эта война продолжается. Их ответ был, что они заинтересованы говорить об этом. Теперь мы должны делать следующие шаги. Трудно делать следующие шаги, когда другая сторона конфликта говорит, что они вообще не заинтересованы в мире, а именно такой месседж прозвучал", – заявил Марко Рубио.

"Надеюсь, это исправляется... И тогда, думаю, это откроет двери к размышлениям, возможно ли это", – добавил он.

В этом же интервью Рубио назвал российско-украинскую войну "прокси-войной между ядерными державами", которая "зашла в тупик"

Напомним, 4 марта стало известно, что Трамп принял решение приостановить всю военную помощь Украине, включая ту, что уже была в пути.

5 марта стало известно, что остановился также обмен разведданными, включая те, что касаются пусков российских ракет. Неофициально сообщается, что этот шаг Вашингтона усилил тревогу среди союзников в НАТО относительно того, можно ли дальше доверять США.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.