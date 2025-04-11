Макрон о приостановлении тарифов Трампа: это лишь хрупкая пауза

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение главы Белого дома Дональда Трампа о 90-дневной приостановке тарифов дает возможность лишь для "хрупкой паузы".

Как сообщает "Европейская правда", об этом французский президент написал в Х.

Макрон также заявил о возможности переговоров в период приостановления тарифов.

"Частичное приостановление тарифов США на 90 дней – это сигнал и открытые двери для переговоров. Но эта пауза остается хрупкой. Потому что 25-процентные тарифы на сталь, алюминий и автомобили и 10-процентные тарифы на все остальные товары все еще остаются в силе. Потому что эта пауза означает 90 дней неопределенности для всех наших предприятий по обе стороны Атлантики и за ее пределами", – подчеркнул он.

По словам Макрона, цель стран-членов ЕС – "вести переговоры о снятии этих несправедливых тарифов и добиться сбалансированного соглашения, без асимметрии".

"Вместе с Европейской комиссией мы должны продемонстрировать свою силу: Европа должна продолжать работать над всеми необходимыми контрмерами и мобилизовать все имеющиеся рычаги для своей защиты, а также для предотвращения дестабилизации нашего рынка потоками из третьих стран", – подчеркнул он.

Макрон также рассказал о своем общении с предпринимателями и промышленниками.

"Американские тарифы бьют по их бизнесу прямо в сердце. Мы имеем право бороться: на карту поставлены рабочие места и жизнь наших регионов. Вместе с европейцами мы сделаем все, чтобы защитить наши компании и наши отрасли, все, чтобы отстоять наш экономический суверенитет", – резюмировал он.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира.

В ответ ЕС также отложил свои контрмеры против США.

Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%.