Вэнс: США "очень настойчиво" работают с Британией по торговому соглашению

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США "очень упорно работают" с Великобританией над переговорами о "большом" торговом соглашении.

Об этом он сказал в интервью UnHerd, передает "Европейская правда".

Вице-президент США заявил, что существует "хороший шанс", что обе страны придут к согласию.

"Мы, безусловно, очень упорно работаем с правительством Кира Стармера над торговым соглашением", – сказал он.

Вэнс также отметил, что американский президент Дональд Трамп "очень любит Великобританию".

"Он любил королеву. Он восхищается и любит короля. Это очень важные отношения. А еще он бизнесмен и имеет ряд важных деловых связей [в Британии]. Но я думаю, что все гораздо глубже", – заявил Вэнс.

По его словам, у США и Британии "существует настоящее культурное родство".

"Таким образом, я думаю, что есть хорошие шансы, что да, мы придем к большому соглашению, которое будет в интересах обеих стран", – добавил Вэнс.

Еще накануне утверждения американских тарифов в Британии заявили, что все еще надеются, что любые тарифы, введенные Трампом, будут вскоре отменены, если обе стороны смогут согласовать контуры нового экономического партнерства.

Стармер в свою очередь заявил, что объявленные Трампом тарифы "очевидно" будут иметь экономическое влияние, однако добавил, что британское правительство будет реагировать на них с "холодной и спокойной головой".

3 апреля министр торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс выразил уверенность в возможности снизить новый 10-процентный тариф, который ввел Трамп на экспорт из страны.