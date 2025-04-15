Еврокомиссия до сих пор работает над альтернативой "торговому безвизу" для Украины

Европейская комиссия завершает работу над предложением о будущих условиях торговли с Украиной после окончания так называемого торгового безвиза – режима свободной торговли с ЕС, который предусматривает приостановление действия ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС (с некоторыми исключениями) и завершается 5 июня 2025 года.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" на брифинге 15 апреля в Брюсселе, сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Хилл.

Хилл отметил, что Европейская комиссия продолжает работать над предложением о новых условиях торговли с Украиной и очень скоро представит его Украине.

"Комиссия настроена на проведение консультаций с Украиной в соответствии со статьей 29 Соглашения об ассоциации, и наша цель – решить вопрос взаимной либерализации тарифов. Мы завершаем работу над этим предложением и как можно быстрее представим его Украине", – сообщил представитель Европейской комиссии.

"Целью этого процесса является обеспечение экономической стабильности и предсказуемости для бизнеса и фермеров как в Украине, так и в ЕС, способствуя плавному переходу после завершения срока действия автономных торговых мер", – добавил он.

Напомним, что 13 мая 2024 года Совет ЕС после длительного и напряженного переговорного процесса одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год – до 5 июня 2025 года.

Что касается дальнейшего формата торговых отношений Украины с Евросоюзом, то были установлены предварительные договоренности, что условия беспошлинной торговли будут интегрированы в Соглашение об ассоциации с ЕС.

В феврале 2025 года первый вице-премьер Юлия Свириденко на совместном заседании Еврокомиссии и Кабинета министров Украины заявила, что первая задача Украины в 2025 году – это завершить консультации по либерализации торговли с ЕС в соответствии со ст. 29 Соглашения об ассоциации.

Более подробно современное состояние дел – в статье Татьяны Высоцкой Неоднозначная ассоциация: какие проблемы и "победы" Украины проявил визит Шмыгаля в ЕС.

Для более глубокого понимания переговорных процессов читайте прошлогоднюю статью Юрия Панченко Прецедент против Украины: чем опасны новые условия торговли с Евросоюзом.