Дания отправит солдат для прохождения обучения в Украине

Вооруженные силы Дании планируют отправить датских солдат на курсы в Украину.

Об этом сообщил в интервью TV 2 командующий сухопутными войсками Дании генерал-майор Петер Бойсен, передает "Европейская правда".

Несколько команд датских солдат планируется отправить в Украину.

Команды будут отправлены невооруженными и будут происходить из разных полков армии.

Особенно датское командование заинтересовано в опыте трехлетней войны с беспилотниками на фронте.

"За 42 года моей службы в Вооруженных силах я еще не видел, чтобы события развивались так быстро", – говорит командующий армией, который наблюдал за тренировками разведывательного полка с новыми ударными беспилотниками, подобными тем, что используются на фронте в Украине.

Для Вооруженных сил Дании новые системы вооружения и методы ведения боя являются результатом двух визитов в Украину за последние месяцы, которые совершил сам командующий армией.

Теперь он хочет ускорить этот процесс, отправив больше команд датских солдат в тренировочные лагеря в Украине.

Количество курсов еще не определено окончательно, но начальник армии сообщил TV 2, что планируется, что как инструкторы, так и военнослужащие пройдут курсы продолжительностью от одной до двух недель, которые начнутся как можно быстрее. Возможно, уже этим летом.

"Мы отправляем туда несколько команд и посмотрим, какой опыт имеют украинцы – из первых рук. Поэтому приезжайте и получите этот опыт", – сказал он.

"Да, я был там несколько раз. Но эти солдаты не едут туда, чтобы принимать активное участие в войне. Они едут туда, чтобы получить определенный опыт, и это по приглашению моего коллеги, командующего украинской армии", – говорит Бойсен.

При этом российское посольство в Копенгагене возмущено тем, что Вооруженные силы Дании планируют отправить солдат в тренировочный лагерь в Украине.

"Направление датских военнослужащих в Украину, в том числе для изучения боевого опыта, втягивает Данию все глубже и глубже в конфликт в Украине и провоцирует его дальнейшую неконтролируемую эскалацию", – говорится в письменном комментарии посла Владимира Барбина для TV 2.

Начальник штаба армии Петер Бойсен подчеркнул, что датские солдаты будут невооружены и размещены далеко от фронта. Скорее, ближе к учебному центру на западе Украины.

"Они должны проходить обучение вдали от линии фронта, например, во Львове на западе Украины. И если произойдет ракетная атака, то у украинцев есть действительно хорошие системы предупреждения и хорошие укрытия. Я сам провел время в одном из них в Киеве", – говорит он.

В конце марта информировали, что Дания предоставит 130 млн евро гарантий для своих компаний, которые готовы инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Недавно "коалиция дронов", в которую также входит и Дания, выделила 20 млн евро из общего фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.