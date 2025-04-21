Трамп: надеюсь, что Украина и РФ заключат соглашение и будут "зарабатывать состояние" с США

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина "заключат соглашение" о мире на этой неделе.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

После заключения "мирного" соглашения, как убежден Трамп, Россия и Украина будут вести бизнес с США и "зарабатывать состояние".

"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. Обе страны начнут вести большой бизнес с процветающими Соединенными Штатами Америки и будут зарабатывать состояние", – отметил американский президент.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если "в ближайшие дни" увидят, что прогресса в этом направлении нет.

Впоследствии и Трамп подтвердил, что может оставить попытки заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией в случае отсутствия прогресса, но не стал называть конкретных условий, при которых это произойдет.

Ранее Bloomberg сообщало, что американские предложения по заключению "мирного соглашения" между Россией и Украиной предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня и отказ от обсуждения стремления Украины стать членом НАТО.

Также, по данным агентства, США готовы признать российский контроль над украинским полуостровом Крым в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.