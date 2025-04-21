В Германии подтвердили вред из-за COVID-вакцинации в почти 600 случаев

Немецкие власти признали необратимые негативные последствия вакцинации против коронавируса в почти 600 случаях, что составляет мизерную долю от всех прививок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации, полученной из запросов в органы власти Германии, до начала апреля 2025 года было выявлено не менее 573 случая заболевания после вакцинации от коронавируса.

Всего в земельные органы власти Германии, ответственные за рассмотрение жалоб на прививки против коронавируса, поступили более 14 тысяч заявлений о признании вреда от прививок.

Подавляющее большинство заявлений было отклонено, а более 2000 пока оспариваются.

В случае признания вреда от вакцинации (не только против COVID-19) пострадавшие имеют право на лечение, реабилитацию или социальные выплаты за счет государства, в зависимости от степени тяжести.

По данным Федерального министерства здравоохранения Германии, за время пандемии COVID-19 с декабря 2020 по апрель 2023 года в стране было введено 192,2 миллиона доз вакцины.

В целом 64,9 миллиона человек в ФРГ получили по крайней мере одну дозу, 52,1 миллиона человек были вакцинированы дважды, 12,7 миллиона получили более двух доз, а 18,4 миллиона человек остались невакцинированными.

В прошлом году суд Берлина на 3 тысячи евро оштрафовал преподавателя, который сравнивал обязательства вакцинации от COVID-19 с Холокостом.