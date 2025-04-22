СМИ: глава Пентагона копировал данные из секретных систем на личный телефон

Глава Пентагона Пит Хегсет скопировал на личный телефон засекреченные данные об ударах по йеменским хуситам из защищенной правительственной системы передачи информации.

Об этом NBC News рассказали три американских чиновника, сообщает "Европейская правда".

За несколько минут до того, как американские истребители взлетели, чтобы начать удары по хуситам в прошлом месяце, генерал Майкл Эрик Курилла прислал подробную информацию об операции Гегсету.

Генерал воспользовался системой, специально разработанной для безопасной передачи секретной и конфиденциальной информации.

В присланных Куриллой материалах содержались сведения о том, когда американские истребители взлетят и когда поразят свои цели. Эти данные, попав в чужие руки, могли подвергнуть пилотов этих истребителей смертельной опасности.

Но затем Хегсет воспользовался своим личным телефоном, чтобы отправить часть переданной генералом информации по меньшей мере в два групповых текстовых чата в Signal, рассказали три американских чиновника, непосредственно знакомые с этими обменами.

Последовательность событий, о которой ранее не сообщалось, может вызвать новые вопросы о том, как Хегсет обращался с информацией, которая, как утверждал он и администрация Дональда Трампа, не была секретной.

Хегсет поделился информацией через Signal, несмотря на то, что, по сообщению NBC News, помощник предупредил его за несколько дней до этого, чтобы он был осторожным и не делился секретной информацией через незащищенную систему связи до ударов по Йемену.

СМИ ранее сообщили, что Хегсет мог поделиться подробностями мартовской атаки на йеменских хуситов в групповом чате Signal, куда входили его жена, брат и личный адвокат. В Пентагоне, однако, отрицали такую информацию.

В Белом доме отрицали возможное увольнение Хегсета после нового скандала с Signal.

Президент США Дональд Трамп заявил, что положительно оценивает работу министра обороны, которую назвал "замечательной".