Финляндия отказала в убежище большинству россиян, бежавших от мобилизации

Миграционная служба Финляндии рассмотрела почти все заявления более тысячи российских мужчин, бежавших от мобилизации, многие из которых ждали своего решения несколько лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Время ожидания затянулось из-за попыток выработать единый подход на общеевропейском уровне.

"До конца апреля почти все заявления, которые ждали более 21 месяца, будут рассмотрены. Несколько десятков до сих пор ожидают рассмотрения. Наша цель – до конца июня рассмотреть их все. Были приняты и положительные решения в случаях, когда были основания для предоставления убежища, но в большинстве случаев – нет", – заявила глава юридического и экспертного отдела миграционного ведомства Финляндии Migri Ану Карппи.

Представительница миграционного ведомства подчеркнула, что самой по себе мобилизации недостаточно для получения убежища.

Специалисты Migri оценивают последствия попадания в войска или отказа от службы каждого отдельного заявителя.

Из последних данных о предоставлении беженства в Финляндии видно, что за те полгода, когда Migri начала активно рассматривать дела тех, кто сбежал от мобилизации, почти 70% всех российских просителей убежища получили отказ.

Напомним, сухопутная граница Финляндии с Россией почти непрерывно закрыта с 30 ноября 2023 года. Финляндия пошла на такой шаг для противодействия искусственному миграционному кризису, который начал развиваться с лета 2023 года (об этом – в статье "Финляндия держит оборону").

В апреле 2024 года финское правительство, пересматривая решение, оставило границу с Россией закрытой на неопределенный срок, а топ-депутату, который высказался за открытие границы, после шквала возмущения пришлось уйти в отставку.