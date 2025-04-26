СМИ: США стали более сговорчивы к поддержке "коалиции решительных"

США в частном порядке якобы предложили предоставить гарантии безопасности для "коалиции решительных" в поддержку Украины.

Об этом стало известно The Telegraph, передает "Европейская правда".

Официальные лица США открыли двери для предоставления разведывательной и материально-технической поддержки британским и европейским солдатам для поддержки потенциального мирного соглашения с суши, воздуха и моря.

У премьера Британии считают такое развитие событий значительным прорывом. Премьер-министр Кир Стармер добивался от Дональда Трампа таких гарантий в течение двух месяцев.

Вопрос о том, будут ли США готовы вмешаться, если западные солдаты подвергнутся нападению со стороны России – критический момент в жизнеспособности проекта – остается на чаше весов.

Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон продвигают предложение "коалиции решительных", согласно которому европейские союзники будут использовать своих солдат для обеспечения выполнения любого мирного соглашения в Украине.

Более 30 стран выразили свою поддержку, хотя лишь некоторые из них публично предложили ввести войска в Украину.

Центральным вопросом было то, готов ли Вашингтон предоставить то, что британские чиновники назвали "гарантией безопасности" или "подкреплением" для этих сил.

О более сговорчивой позиции США сообщили еще до похорон Папы Римского в Риме, который собрал мировых лидеров. В частности, в кулуарах состоялась короткая встреча президента Владимира Зеленского с Трампом. На фотографиях из Рима можно увидеть также вместе Макрона, Стармера, Трампа и Зеленского.

Зеленский заявил, что у его встречи с Трампом есть потенциал стать исторической. В Белом доме также назвали встречу очень продуктивной.