Украина отреагировала на новые тарифы Трампа: "Сложно, но не критично"

В украинском правительстве прокомментировали объявленные президентом США Дональдом Трампом тарифы, которые затронут и Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Х написала министр экономики Юлия Свириденко.

Во время своего выступления Трамп показал таблицу индивидуальных пошлин, которые будут введены в отношении отдельных стран или объединений. Эти пошлины будут добавляться к базовым.

В список также попала Украина, для нее будет установлена 10% пошлина на экспорт товаров в США.

"Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, как вот у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет", – написала Свириденко.

Она отметила, что в 2024 году украинский экспорт в США составил $874 млн, из которых $363 приходилось на чугун и еще $112 млн – трубы.

Зато купила Украина у США товаров на сумму $3,4 млрд, добавила министр.

"Наши пошлины на американские товары достаточно низкие – на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть – 0%. Поэтому сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия – американское заявление четко говорит о такой возможности", – рассказала Свириденко.

По ее словам, "если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям".

Сейчас в правительстве работают над тем, чтобы для Украины были лучшие условия, отметила Свириденко.

"Мы экспортируем в США более 600 различных категорий товаров (очень разных – даже гаечные ключи), из них 65 видов продукции – на сумму более $1 млн. У Украины есть что предложить США в качестве надежного союзника и партнера. От справедливых пошлин выиграют обе наши страны", – резюмировала она.

Напомним, президент США Дональд Трамп 2 апреля официально объявил о начале торговой войны одновременно со всеми государствами мира, анонсировав пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Объявление Трампа касалось стран практически со всего мира, за исключением нескольких государств, среди которых – Россия. В Белом доме сказали, что Россия осталась без внимания, поскольку американские санкции уже "делают невозможной любую значимую торговлю".

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег страны, против которых Соединенные Штаты 2 апреля начали торговую войну, от быстрых ответных шагов Вашингтону.