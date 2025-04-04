Посланник Путина на Fox News обвинил Украину в нарушении перемирия

Переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев, который находится с визитом в Вашингтоне, в эфире американского телевидения обвинил Украину в нарушении энергетического перемирия.

Дмитриева пригласил на интервью телеканал Fox News, пишет "Европейская правда".

В студии телеканала Дмитриев расхваливал администрацию Трампа за "огромный прогресс" в мирных переговорах и критиковал администрацию Байдена за то, что она не взаимодействовала с Россией.

"Не было никаких попыток понять российскую позицию. Не было реальных решений, которые могли бы быть успешными. И то, что сделала команда президента Трампа – они поняли, каким может быть пространство для решений, и они достигли первой в истории деэскалации в конфликте, которая заключается в прекращении ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной", – заявил посланник Путина.

В ответ на комментарий ведущего, что Россия обстреливает украинскую энергетику и дальше, несмотря на договоренности, Дмитриев заявил, что режим прекращения огня нарушает Украина.

"Об этом не сообщается в прессе. И это, конечно, должно прекратиться. Я считаю, что перемирие на объектах энергетической инфраструктуры должно соблюдаться", – заявил российский переговорщик.

Он добавил, что команда Трампа "не только не допустила Третьей мировой войны, но также достигла значительного прогресса для украинского урегулирования".

Дмитриев находится в Вашингтоне для переговоров с американской администрацией по налаживанию диалога между США и РФ, для его визита Соединенные Штаты сняли с него санкции.

СМИ сообщали, что накануне Дмитриев встретился с сенатором Линдси Грэмом, который подготовил новые санкции против РФ.