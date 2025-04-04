Генсек НАТО считает, что тарифная война США не нарушает правила Альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте настаивает, что решение США о введении таможенных тарифов не противоречит требованиям Вашингтонского договора НАТО.

Об этом он заявил журналистам после завершения министерской встречи Альянса, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Генсеку пришлось реагировать на значительное количество вопросов и упреков от журналистов из государств-членов НАТО о том, что действия США по введению пошлин подрывают усилия Европы по инвестициям в оборону, вредят обеим сторонам; он каждый раз избегал ответа, объясняя, что это не вопрос Альянса.

Также Рютте спросили о том, что действия США, по сути, нарушают требования статьи 2 Вашингтонского договора НАТО, которая утверждает, что стороны "будут пытаться устранять конфликты в своей внешней экономической политике и способствовать экономическому сотрудничеству между союзниками". Генсек опроверг это предположение.

"Я не считаю, что это нарушает статью 2. Мы видели в прошлом много примеров подобных решений", – заявил он, напомнив, что барьеры в двусторонней торговле возникали и раньше.

Он также пояснил, что НАТО не будет участвовать в обмене заявлениями и претензиями по этому поводу, но подчеркнул, что союзникам придется наращивать расходы на оборону даже несмотря на необходимость компенсировать торговые потери. "Конечно, правительства должны принимать решения (о распределении средств). Вам (в правительстве) всегда приходится делать выбор между различными потребностями", – заявил генсек.

Как сообщалось, в ночь на 3 апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против всех государств мира.

Ряд государств заявили в ответ, что тарифы Трампа могут нарушать договор НАТО. В ЕС продолжается дискуссия о том, как лучше отвечать США на эти действия.

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина"