В Британии надеются, что тарифы США будут отменены благодаря экономическому соглашению

Британия все еще надеется, что любые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, будут вскоре отменены, если обе стороны смогут согласовать контуры нового экономического партнерства.

Об этом заявил во вторник, 1 апреля, министр бизнеса Великобритании Джонатан Рейнольдс, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Министр бизнеса заявил, что теперь Трамп, похоже, хочет наложить пошлины на каждую страну, прежде чем обсуждать индивидуальные исключения.

Он выразил надежду, что эти пошлины, которые должны быть объявлены в среду, 2 апреля, будут отменены после того, как обе стороны согласуют условия.

"Я считаю, что рамки соглашения, безусловно, существуют. Мы могли бы подписать основные положения, а затем обсудить детали в конкретные сроки, которые бы удовлетворили США в будущем", – сказал он.

Рейнольдс считает, что то, готовы ли США договориться с другими странами – это решение за США.

"Но я считаю, что работа, которую мы проделали, сделала это возможным", – сказал он.

Стоит напомнить, что британское управление по бюджетной ответственности недавно писало, что в случае реализации угроз Трампа ввести новые тарифные ставки для стран мира британская экономика может сократиться на 1%.

31 марта пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявил, что страна ожидает, что планы Трампа ввести глобальные тарифы на этой неделе ударят по ней, а потому правительство готовится ко всем возможным вариантам развития событий.

Как известно, Трамп пообещал представить масштабный тарифный план 2 апреля, который он назвал "Днем освобождения", подчеркивая, что тарифы вернут США рабочие места и наполнят федеральный бюджет триллионами долларов новых поступлений.

Он подчеркнул, что эти тарифы будут касаться всех стран.