Уиткофф сказал, что он и Рубио летят в Стамбул в пятницу

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь США Марко Рубио отправятся в Стамбул в пятницу для проведения переговоров по российско-украинской войне.

Как сообщило агентство Reuters, об этом Уиткофф сообщил журналистам в Дохе, пишет "Европейская правда".

Уиткофф сказал журналистам, что пока неизвестно, примет ли участие в запланированных переговорах правитель России Владимир Путин.

Неизвестно, в каких переговорах примут участие Рубио и Уиткофф в пятницу. До сих пор обсуждалась возможность прямых переговоров между украинской и российской делегациями в четверг, но пока неизвестно, на каком уровне должны были состояться эти переговоры.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом в Анкаре, однако если глава Кремля Владимир Путин согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.

В то же время Зеленский заявил, что не верит в то, что хозяин Кремля Владимир Путин решится приехать в Стамбул.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не знает, появится ли Путин на переговорах по войне, которые должны пройти в Турции.

За день до потенциальных переговоров в Стамбуле по российско-украинской войне Кремль не называет состав российской делегации.