Трамп говорит, что США близки к заключению ядерной сделки с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты очень близки к заключению ядерной сделки с Ираном, и Тегеран "как будто" согласился с условиями.

Его слова цитирует CNN, передает "Европейская правда".

Трамп в четверг, 15 мая, выразил надежду на достижение ядерной сделки с Ираном, заявив об определенном прогрессе, хотя и предупредил о возможности "жесткого шага", если договоренность не будет достигнута.

"Иран вроде бы согласился с условиями: они не будут производить, как я это называю в дружеской манере, ядерную пыль. Мы не будем создавать никакой ядерной пыли в Иране", – сказал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что Иран "не может иметь ядерное оружие" и добавил, что переговоры "очень близки к тому, чтобы, возможно, заключить соглашение".

Также он очертил два возможных варианта развития событий: по его словам, "есть очень хороший шаг", и "есть жесткий шаг – насилие, которого люди еще не видели".

"Я надеюсь, что нам не придется этого делать. Я не хочу делать этот второй шаг. Некоторые хотят. Многие хотят. Но я – нет. Посмотрим, что будет", – добавил он.

Трамп в последние месяцы усилил давление на Иран, введя несколько раундов санкций против его нефтяной промышленности и угрожая наказать иностранные компании, которые продолжают покупать иранскую нефть.

В то же время Вашингтон и Тегеран договорились продолжить переговоры по иранской ядерной программе после четвертого раунда переговоров, который состоялся 11 мая.

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