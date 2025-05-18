Рубио: Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп как можно скорее хочет провести встречу с кремлевским правителем Владимиром Путиным.
Об этом госсекретарь сказал в интервью телеканалу CBS News, сообщает "Европейская правда".
Рубио выразил убеждение, что единственный способ продвижения переговоров между Украиной и РФ – это личная встреча Трампа и Путина.
Он отметил, что американский президент публично предложил провести личную встречу.
"Организация такой встречи требует определенных усилий, поэтому я не могу сказать, что сейчас уже планируется выбор места и даты. Но президент хочет этого. Он хочет сделать это как можно скорее", – рассказал Рубио.
Как известно, накануне Трамп анонсировал телефонный разговор Путиным в понедельник 19 мая, после чего позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Глава Белого дома также убежден, что Путин "устал от войны", и сказал, что мирное соглашение возможно только при его участии.