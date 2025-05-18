Зеленский в воскресенье лично встретится с новым Папой Римским
Новый Папа Римский Лев XIV после первой мессы в воскресенье, 18 мая, примет президента Украины Владимира Зеленского.
Эту информацию подтвердили пресс-службы Ватикана и Зеленского, пишет "Европейская правда".
Спикер президента Украины Сергей Никифоров сказал журналистам, что после интронизационной мессы состоится аудиенция Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской у Папы Римского.
В Ватикане, в свою очередь, также анонсировали встречу Папы с президентом Украины в воскресенье после первой мессы, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.
Напомним, 12 мая Зеленский и новый Папа Римский провели первый телефонный разговор.
Кроме того, новый Папа Римский Лев XIV во время церемонии вступления на престол в воскресенье вспомнил "измученную Украину", которая "ждет переговоров о справедливом и прочном мире".