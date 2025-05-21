Президент Чехии готов поддержать решение об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП

Если на саммите Организации Североатлантического договора в Гааге в июне будет достигнуто общее согласие о необходимости увеличения расходов на оборону до 5% валового внутреннего продукта (ВВП), Чехия готова поддержать это решение.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции в Брюсселе после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Если обсуждения в Гааге приведут нас к согласию о необходимости тратить до 5% ВВП на оборону, Чехия готова поддержать это", – сказал Павел.

По словам Рютте, после июньского саммита необходимо сосредоточиться на нескольких вопросах, включая расходы на оборону, увеличение производства вооружений союзниками НАТО, а также на угрозах, с которыми сталкиваются НАТО и его члены, будь то со стороны России, Китая, Северной Кореи или Ирана.

На саммите лидеры стран-членов, как ожидается, договорятся о новой цели расходов на оборону. По данным Reuters, Рютте предложит странам увеличить расходы до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП потратить на оборонные цели. Это будет соответствовать требованию президента США Дональда Трампа, требующего от союзников 5% расходов на оборону, которых даже США пока не тратят.

В прошлом году Чехия впервые достигла предварительной цели в 2% ВВП, а правительство Петра Фиалы пообещало увеличить расходы до 3% ВВП к 2030 году.

Американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что, хотя Трамп планирует принять участие в саммите в Гааге летом, он может решить отменить визит, если остальные члены Альянса не примут предварительного соглашения об увеличении расходов.

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что все члены НАТО согласятся с целью тратить 5% ВВП на оборону в течение следующего десятилетия до саммита Альянса, который состоится в июне.