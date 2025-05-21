Испанские медиа после общения с очевидцами рассказали детали убийства Портнова

Убийство Андрея Портнова у ворот Американской школы в Позуэло-де-Аларкон, когда он отводил своих 10-летнюю и 12-летнюю дочерей, шокировало учеников, учителей и жителей этого элитного района Мадрида.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание El Mundo, которое пообщалось с работниками школы, родителями детей и другими людьми, которые оказались неподалеку в момент убийства.

Пять выстрелов в шею, спину и голову было слышно как в школе, так и в общежитии и соседних домах, что вызвало панику и смятение в районе.

Портнов был застрелен возле дерева, в нескольких метрах от задней части своего Mercedes.

Жертва, одетая в скромную белую футболку, шорты и кроссовки, была застигнута нападающим врасплох, и ее тело осталось у ворот школы в положении лежа на животе в течение нескольких минут, на глазах у родителей и детей.

"В школе большой переполох, мы в шоке и пытаемся организовать реагирование", – сказала работница школы вскоре после инцидента.

Согласно отчету Ассоциации частных школ, это вторая самая дорогая школа в Испании, стоимость обучения в которой колеблется от 8 925 евро за дошкольное учреждение до 19 865 евро за среднюю и старшую школу.

"Мы ничего не знаем, больше информации может предоставить полиция", – подытожила женщина, уточнив, что выстрелы раздались "через полчаса" после начала уроков в 8:45, поэтому дети и учителя были в безопасности и никто ничего не видел.

"Мы в ужасе, никогда не думали, что такое может произойти здесь", – воскликнула одна из матерей, которая пришла отвести детей в школу.

После убийства район был оцеплен и охранялся сотрудниками Национальной полиции и муниципальной полиции Позуэло, которые установили внешний периметр, чтобы сотрудники криминалистической полиции могли установить ширмы вокруг автомобиля, возле которого был убит гражданин Украины.

Новость об убийстве заставила некоторых родителей прийти в школу, чтобы узнать о состоянии своих детей, а некоторые даже забрали их раньше.

Тело Портнова лежало на земле всего в 50 метрах от школы. Около 13:00 следователи закончили собирать улики, а спустя почти пять часов после убийства, в 14:00, похоронное бюро Эналты забрало тело. Над территорией летали беспилотники и вертолет в поисках злоумышленников.

Работник мастерской "Евромастер", которая находится примерно в 150 метрах от места происшествия, рассказывает, что в 9:00 утра он открыл мастерскую и вместе с коллегами готовился начать рабочий день, когда услышал выстрелы, которые, по их мнению, были "ударами молотка от соседа сверху".

"Я узнал об этом, когда увидел полицию на лошадях, проезжавшую мимо. Я вышел на улицу и увидел вертолеты и много полицейских фургонов, поэтому понял, что произошло что-то большое. Все, что я знаю, это то, о чем говорят, что это политическое сведение счетов", – цитирует рабочего El Pais.

Марио, 18-летний парень, который живет на соседней улице, рассказывает, что около 9:20 утра он вышел на улицу, чтобы успеть на автобус, и увидел людей, которые бежали к месту событий. "Там были вертолеты и машины скорой помощи, но я подумал, что это сердечный приступ", – говорит юноша, который понял, что это было убийство, когда увидел, что его автобус отклонился от привычной остановки.

Как сообщалось, бывшего советника бывшего украинского президента-беглеца Виктора Януковича – Андрея Портнова – застрелили в Мадриде.

Пророссийский Портнов был первым заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича, и в июле 2022 года стало известно, что он выехал из Украины через Закарпатье.

Также он находился под санкциями США с декабря 2021 года. Его внесли в перечень лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список вносят чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции. В США его обвиняют в торговле влиянием на украинские суды.