В Лихтенштейне рассматривают усиление надзора за трастами, связанными с РФ

Власти Лихтенштейна рассматривают возможность усиления контроля над сотнями трастов, связанных с российскими бенефициарами, которые остались без управляющих на фоне давления со стороны Вашингтона.

Об этом сообщили агентству Reuters несколько информированных источников, знакомых с ситуацией, сообщает "Европейская правда".

Лихтенштейн, микрогосударство с населением около 40 тысяч человек, известно как гавань для тысячи трастов, и сотни из них имеют связи с гражданами России.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Министерство финансов США ввело санкции против ряда физических лиц и трастов в Лихтенштейне, которые, по утверждениям Вашингтона, связаны с российскими олигархами – в частности, с Владимиром Потаниным и близким союзником Путина Геннадием Тимченко.

Это вызвало волну отставок среди руководителей других трастов, которые опасались попасть под аналогичные ограничения.

Массовый отказ от управления трастами оставил десятки таких структур в подвешенном состоянии, фактически заморозив большие объемы российских активов – от недвижимости до яхт. Правительству Лихтенштейна, стремившемуся избавиться от репутации "офшорного убежища", эта ситуация наносит существенный репутационный удар.

По данным одного из чиновников, 475 трастов пострадали от "дезертирства" директоров, хотя не все эти трасты связаны с россиянами или лицами, находящимися под санкциями. Из 475 структур 350 нуждаются в новых управляющих, еще 40 находятся в процессе ликвидации.

Власти Лихтенштейна сейчас изучают возможности централизации управления брошенными трастами под своим контролем и усиления надзора за трастами.

Местные банки, которые также подверглись влиянию ситуации, остаются уязвимыми к финансовому давлению со стороны США, которые могут ограничить им доступ к долларовой системе. В то же время правительство подчеркивает: никакие активы не будут возвращены лицам, находящимся под санкциями.

Летом 2024 года Министерство финансов США сообщило, что разоблачило сети уклонения РФ от западных санкций в 16 странах, в том числе в Лихтенштейне.

Осенью правительство Лихтенштейна гармонизировало санкционные меры против Беларуси с аналогичными ограничениями в отношении России.