В Литве предлагают построить линию обороны на границе с РФ и Беларусью за миллиард евро

С целью обеспечения большей готовности государства к потенциальным угрозам на границе консервативная оппозиционная партия Союз Отечества – Христианские демократы Литвы предлагает создать на границе с РФ и Беларусью линию обороны имени Витаутаса Великого.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

По мнению консерваторов, она могла бы включать оборонительные линии, оснащенные противопехотными минами, противотанковыми рвами, мобильными бронетанковыми группами и дальнобойной артиллерией. Реализация такого плана обойдется примерно в 1 млрд евро.

"Наша военная инженерия возродилась, наша военная инженерия получила новое дыхание. Сегодня мы предлагаем другую идею, другое направление, как мы могли бы укрепить границу таким образом, чтобы противнику было крайне сложно проникнуть на нашу территорию, чтобы он столкнулся с огромными препятствиями, чтобы мы замедлили его продвижение. Без сомнения, этот план дополнил бы всю нашу оборонную стратегию", – заявил председатель партии Лауринас Кащюнас.

"По нашим расчетам, речь идет о сумме около 1 млрд евро, если мы установим такую систему там, где она необходима. Но, конечно, эта потребность – в планировании армии", – подчеркнул он.

По словам Кащюнаса, процесс возведения линии обороны займет до двух лет.

"Это действительно вопрос года или двух. По сути, это будет зависеть от юридических вопросов", – сказал консерватор. Четыре линии обороны – от противопехотных мин до противовоздушной обороны.

По словам отставного лейтенанта Литовской армии Владаса Сакалаускаса, который представил эту идею, линия обороны имени Витаутаса Великого будет состоять из четырех частей.

Первая линия будет представлять собой зону, контролируемую пограничниками, с "зубами дракона", противопехотными и противотанковыми минами, колючей проволокой и противотанковыми рвами. В то время, по словам Сакалаускаса, попасть во вторую можно было бы с помощью прорытого под землей туннеля. Кроме колючей проволоки, эта линия также будет содержать взрывные устройства и военные позиции.

Третья линия обороны будет состоять из мобильных бронетанковых групп, в состав которых войдут литовские боевые машины пехоты Vilkas и гусеничные бронемашины союзников. Свои функции также выполняли бы бронированные машины радиоэлектронной борьбы.

"Например, противник концентрируется в определенном месте, там ведется артиллерийский огонь и готовится прорыв. Эти мобильные группы, находясь на расстоянии 30-40 километров, могут быстро и эффективно подойти к месту, где вероятен прорыв через границу", – сказал Сакалаускас.

Четвертая линия будет включать системы ПВО NASAMS и самоходную артиллерию большой дальности. "Любую линию обороны можно прорвать, но за это время армия мобилизуется, поднимается авиация, истребители, и в течение получаса они могут "потушить" эти силы сверху", – подчеркнул Сакалаускас.

Со своей стороны премьер-министр Гинтаутас Палуцкас, комментируя предложения консерваторов по развитию линии обороны имени Витаутаса Великого, в понедельник заверил, что все необходимые решения для строительства укреплений уже приняты, и ведутся закупки.

В прошлом году Министерство обороны заявило, что намерено создать в стране в целом 27 парков мер противодействия мобильности, в которых будут размещены основные инженерные препятствия – "зубы дракона", сборные "ежи", "испанские кони" и дорожные заграждения. Тогда Кащюнас говорил, что на приобретение мер противодействия мобильности в течение десятилетия потребуется 600 млн евро.

Как сообщалось, в Литве в Паневежском регионе планируется реализовать не менее 20 проектов военной инфраструктуры общей стоимостью около 110 миллионов евро до 2030 года.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Литвы планирует вложить около 300 млн евро в инфраструктуру авиабазы Военно-воздушных сил в Шяуляе.